Обслуговування електромобіля: за що доведеться платити

Одним з аргументів, які допомагали прихильникам електромобілів агітувати за них десяток років тому, була теза про їхню невибагливість в обслуговуванні. Електромобілі прийшли, зайняли своє місце на ринку, але тема з сервісом виявилася, м’яко кажучи, перебільшенням. Якого сервісу потребує сучасна "електричка"?
Про те, які ремонти і обслуговування насправді потрібні електромобілю, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань Autobild та Аutogeek.
Люди, не дуже знайомі з технікою, чомусь вважають, що електромобіль влаштований настільки просто, що крім дешевої електроенергії (що теж спірно) йому не потрібне нічого – ані планові регламенті роботи, ані заміна витратних матеріалів, ані ремонти.
Між тим, з технічної точки зору принципова відмінність лише у тому, що в батарейної машини більша електронна складова, яка дійсно потребує менше уваги під час експлуатації. Але – все одно потребує, і все одно механічна частина електромобіля більша за електронну. А значить, сервіс все одно потрібен.
Оскільки електромобіль має таку ж саме ходову частину, як і звичайні авто (іноді шасі буквально запозичене в бензинових моделей), то їм притаманні ті самі потреби в обслуговуванні та ремонті. Перш за все, це те саме зношення витратних деталей підвіски, гальм та кермового управління. Також – поламки елементів ходової, пов’язані з вибоїнами на шляхах, старінням гумових деталей і втомою металу.
Не менш розвинена в батарейної машини система допоміжного електрообладнання – фари, світлова сигналізація, склоочисники, і це господарство теж потребує догляду, особливо якщо машина немолода.
Крім того, електромобіль має такий самий пасажирський салон, як і звичайна машина. Тому для нього ніхто не скасовував поламки арматури в салоні та клопоти з кліматичною установкою, зокрема, з кондиціонером, вентилятором, опаленням.
З іншого боку, електричний привод електромобіля не може не мати своїх фірмових проблем, адже деталей і вузлів у ньому теж чимало.
Українські СТО потроху призвичаюються до роботи з машинами на електротязі. Але кваліфіковану допомогу власник "електрички" може отримати не скрізь, особливо якщо справа стосується високовольтної частини приводу. Між тим, ціна помилки від некваліфікованого втручання в електричної машини може бути набагато вища, адже висока напруга і висока потужність батареї створюють загрозу пожежі, а то й ураження користувачів струмом.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яким буває повний привод на пікапах та позашляховиках.