Обслуживание электромобиля: за что придется платить

Одним из аргументов, которые помогали поклонникам электромобилей агитировать за них десяток лет назад, был тезис об их неприхотливости в обслуживании. Электромобили пришли, заняли свое место на рынке, но тема с сервисом оказалась, мягко говоря, преувеличением. В каком сервисе нуждается современная "электричка"?
О том, какие ремонты и обслуживание действительно нужны электромобилю, читайте в материале РБК-Украина .
При подготовке статьи были использованы публикации изданий Autobild и Autogeek .
Люди, не очень знакомые с техникой, почему-то считают, что электромобиль устроен настолько просто, что кроме дешевой электроэнергии (что тоже спорно) ему не нужно ничего – ни плановые регламенты работы, ни замена расходных материалов, ни ремонты.
Между тем, с технической точки зрения принципиальное отличие лишь в том, что у батарейки больше электронная составляющая, которая действительно требует меньше внимания во время эксплуатации. Но – все равно нуждается, и все равно механическая часть электромобиля больше электронной. А значит, сервис все равно нужен.
Поскольку электромобиль имеет такую же ходовую часть, как и обычные авто (иногда шасси буквально заимствовано у бензиновых моделей), то им присущи те же потребности в обслуживании и ремонте. Прежде всего, это тот же износ расходных деталей подвески, тормозов и рулевого управления. Также – поломки элементов ходовой, связанные с выбоинами на путях, старением резиновых деталей и усталостью металла.
Не менее развита у батарейной машины система вспомогательного электрооборудования – фары, световая сигнализация, стеклоочистители, и это хозяйство тоже нуждается в уходе, особенно если машина немолодая.
Кроме того, электромобиль имеет такой же пассажирский салон, как и обычная машина. Поэтому для него никто не отменял поломки арматуры в салоне и хлопоты с климатической установкой, в частности с кондиционером, вентилятором, отоплением.
С другой стороны, электрический привод электромобиля не может не испытывать своих фирменных проблем, ведь деталей и узлов в нем тоже немало.
Украинские СТО понемногу привыкают к работе с машинами на электротяге. Но квалифицированную помощь владелец "электрички" может получить не везде, особенно если дело касается высоковольтной части привода. Между тем, цена ошибки от неквалифицированного вмешательства в электрическую машину может быть намного выше, ведь высокое напряжение и высокая мощность батареи создают угрозу пожара, а то и поражения пользователей током.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках .