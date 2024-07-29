Обслуживание электромобиля: за что придется платить

Люди, не очень знакомые с техникой, почему-то считают, что электромобиль устроен настолько просто, что кроме дешевой электроэнергии (что тоже спорно) ему не нужно ничего – ни плановые регламенты работы, ни замена расходных материалов, ни ремонты.

Между тем, с технической точки зрения принципиальное отличие лишь в том, что у батарейки больше электронная составляющая, которая действительно требует меньше внимания во время эксплуатации. Но – все равно нуждается, и все равно механическая часть электромобиля больше электронной. А значит, сервис все равно нужен.

Что нужно обслуживать в электромобиле

Поскольку электромобиль имеет такую же ходовую часть, как и обычные авто (иногда шасси буквально заимствовано у бензиновых моделей), то им присущи те же потребности в обслуживании и ремонте. Прежде всего, это тот же износ расходных деталей подвески, тормозов и рулевого управления. Также – поломки элементов ходовой, связанные с выбоинами на путях, старением резиновых деталей и усталостью металла.

Не менее развита у батарейной машины система вспомогательного электрооборудования – фары, световая сигнализация, стеклоочистители, и это хозяйство тоже нуждается в уходе, особенно если машина немолодая.

Кроме того, электромобиль имеет такой же пассажирский салон, как и обычная машина. Поэтому для него никто не отменял поломки арматуры в салоне и хлопоты с климатической установкой, в частности с кондиционером, вентилятором, отоплением.

Специфические неисправности электромобилей

С другой стороны, электрический привод электромобиля не может не испытывать своих фирменных проблем, ведь деталей и узлов в нем тоже немало.

Тяговая батарея . Аккумулятору электромобиля свойственно старение, причем часто оно не зависит от пробега, а обусловлено возрастом. Таким образом, первые проблемы с батареей чаще всего являются первыми сигналами о старении отдельных элементов батареи. Не часто, но случаются отказы электроники, обслуживающей тяговую батарею, в первую очередь речь идет о плате защиты BMS.

. Аккумулятору электромобиля свойственно старение, причем часто оно не зависит от пробега, а обусловлено возрастом. Таким образом, первые проблемы с батареей чаще всего являются первыми сигналами о старении отдельных элементов батареи. Не часто, но случаются отказы электроники, обслуживающей тяговую батарею, в первую очередь речь идет о плате защиты BMS. Перегрев батареи и электронных модулей. Распространен случай, когда владелец обращается в СТО с жалобами на плохую эффективность батареи – ухудшенную динамику машины, малый пробег, проблемы с зарядкой. На самом деле, причина не в самой батарее, а в ее перегреве или перегреве электронных блоков. Мастерам приходится восстанавливать испорченную систему охлаждения, устранить проблемы в блоках, вызывающих перегрев.

Распространен случай, когда владелец обращается в СТО с жалобами на плохую эффективность батареи – ухудшенную динамику машины, малый пробег, проблемы с зарядкой. На самом деле, причина не в самой батарее, а в ее перегреве или перегреве электронных блоков. Мастерам приходится восстанавливать испорченную систему охлаждения, устранить проблемы в блоках, вызывающих перегрев. Тяговый электродвигатель. Электромотор действительно имеет меньше подвижных деталей, чем ДВС, но и он изнашивается и требует ремонта. Потребитель чувствует это как дергание машины и нештатные шумы во время движения. Типичный случай – подтекание антифриза (там, где есть жидкостная система охлаждения), то есть здесь порядок проблемы тот же, что и у машины с ДВС.

Электромотор действительно имеет меньше подвижных деталей, чем ДВС, но и он изнашивается и требует ремонта. Потребитель чувствует это как дергание машины и нештатные шумы во время движения. Типичный случай – подтекание антифриза (там, где есть жидкостная система охлаждения), то есть здесь порядок проблемы тот же, что и у машины с ДВС. Редуктор. Коробки передач у электромобиля нет, но есть редуктор. И в нем могут зажужжать подшипники, разрушиться шестерни, потечь оливковое масло. Которую, кстати, нужно периодически заменять.

Коробки передач у электромобиля нет, но есть редуктор. И в нем могут зажужжать подшипники, разрушиться шестерни, потечь оливковое масло. Которую, кстати, нужно периодически заменять. Проволоки. Жгутов у электромобиля гораздо больше, чем у классического автомобиля, да еще часть из них – высоковольтные (вплоть до 400 В). А значит, как и в обычном автомобиле, у электромобиля могут окисляться разъемы и перетираться изоляция. К тому же, возможны специфические проблемы с контактами высоковольтных кабелей и с их выключателями.

Кратко

Украинские СТО понемногу привыкают к работе с машинами на электротяге. Но квалифицированную помощь владелец "электрички" может получить не везде, особенно если дело касается высоковольтной части привода. Между тем, цена ошибки от неквалифицированного вмешательства в электрическую машину может быть намного выше, ведь высокое напряжение и высокая мощность батареи создают угрозу пожара, а то и поражения пользователей током.