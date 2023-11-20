Обслуговує резиденції Путіна. Партизани розвідали базу ФСО Росії у Москві

"Наші агенти провели спостереження військової частини № 66631, яка перебуває у підпорядкуванні ФСО Росії у Москві", - йдеться у повідомленні.

Партизани назвали цю частину "дивовижною", оскільки її військовослужбовці не ведуть бойових дій.

"Замість гармат, ракет та інших автоматів вона закуповує послуги з ремонту палаців. За фактом обслуговує палаци Путіна і приймає на себе всі держзакупівлі", - зазначають в "Атеш".

Партизани у Москві

Зазначимо, що це не перша вилазка партизанів "Атеша" у російській столиці. Нещодавно партизанам вдалося розвідати новий ракетний завод, розташований у Москві, в спальному районі Некрасівка, в індустріальному парку "Руднєво". Крім того, вони проникли на територію бази 107-го спеціального моторизованого полку в Москві. Їм вдалося виявити слабкі місця охорони об'єкта.

Що відомо про резиденції Путіна

До всіх основних резиденцій російського диктатора Володимира Путіна підвели залізничні колії, а поряд збудували секретні станції. Це підтверджує той факт, що останнім часом президент РФ став більше користуватися потягом, аніж літаком. Крім того, російські журналісти знайшли установку ППО недалеко від передбачуваної резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Червоній Поляні, розташованій у Краснодарському краї РФ.