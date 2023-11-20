Обслуживает резиденции Путина. Партизаны разведали базу ФСО России в Москве

"Наши агенты провели наблюдение войсковой части № 66631, которая находится в подчинении ФСО России в Москве", - говорится в сообщении.

Партизаны назвали эту часть "удивительной", поскольку ее военнослужащие не ведут боевых действий.

"Вместо пушек, ракет и прочих автоматов она закупает услуги по ремонту дворцов. По факту занимается обслугой дворцов Путина и принимает на себя все госзакупки", - отмечают в "Атеш".

Партизаны в Москве

Отметим, что это не первая вылазка партизан "Атеша" в российской столице. Недавно партизанам удалось разведать новый ракетный завод, расположенный в Москве, в спальном районе Некрасовка, в индустриальном парке "Руднево". Кроме того, они проникли на территорию базы 107-го специального моторизованного полка в Москве. Им удалось выявить слабые места в охране объекта.

Что известно о резиденциях Путина

Ко всем основным резиденциям российского диктатора Владимира Путина подвели железнодорожные пути, а рядом выстроили секретные станции. Это подтверждает тот факт, что в последнее время президент РФ стал больше пользоваться поездом, чем самолетом. Кроме того, российские журналисты нашли установку ПВО недалеко от предполагаемой резиденции российского диктатора Владимира Путина в Красной Поляне, которая расположена в Краснодарском крае РФ.