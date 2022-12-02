Обыски в УПЦ МП. СБУ нашла "методички" Кремля и учение о сатанизме

СБУ завершила контрразведывательные мероприятия в епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и изъяла значительное количество пропагандистской литературы Кремля, книги о сатанизме и нацистскую символику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Службы безопасности Украины.

В сообщении СБУ отмечается, что мероприятия по безопасности проводились в епархиях УПЦ МП, расположенных в Закарпатской, Ровенской и Житомирской областях. На территории религиозных общин были обнаружены склады с прокремлевской пропагандистской литературой, "методичками" из Москвы, книгами о "сатанизме" и молитвенники за московского патриарха Кирилла.

В Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатья, по сообщению СБУ, хранилась символика запрещенной партии "ОПЗЖ" и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков. Также там были найдены пропагандистские книги российских авторов, призывающие присоединяться к рядам оккупантов и прославляющие российскую агрессию.

На территории Ровенско-Острожской епархии в городе Ровно сотрудники Службы безопасности обнаружили спрятанные белорусские деньги наличными и брошюры белорусских и российских авторов с призывами к заключению мира с "братским русским народом", прославлению "русской земли" и "русских солдат".

Во время контрразведывательных мероприятий в Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре и двух скитах в Житомирской области были обнаружены лица, которые находятся на связи с гражданами Российской Федерации. Эти контакты изучаются сотрудниками СБУ. "Гости" размещались на территории гостиничных комплексов при церквях и использовали анонимные мессенджеры для коммуникации с врагом.

"В настоящее время все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий и привлечения виновных к ответственности.

Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - говорится в сообщении Службы безопасности.