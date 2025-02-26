Обшуки і підкидання книжок. Джемілєв розповів, як Росія репресує у Криму

"Там (в Криму, - ред.) є такий термін - "заборонена література". Ми цей термін давно забули, а в них є такий величезний список. Якщо когось треба заарештувати, вони (росіяни, - ред.) проводять обшук, знаходять літературу. У них, я пам'ятаю, спочатку було три тисячі, потім шість тисяч, список весь час наростає", - розповів він.

За словами Джемілєва, якщо ж під час обшуку заборонену літературу не знаходять - її можуть підкинути, щоб скласти протокол. Через це заарештувати когось у Криму - пара дрібниць.

Він відзначив, що здебільшого під час обшуків підкидають релігійну екстремістську літературу, наприклад, Хізб ут-Тахрір - ісламської політичної партії. Причому заарештовують людей, які, власне, навіть не уявляють, що це таке.

"Взагалі, звісно, там у Криму репресують усіх, хто хоч щось говорить. Але так вийшло, що в більшості висловлюються проти росіян кримські татари. Тому, незважаючи на те, що кримські татари становлять десь 13% населення Криму, політв'язнів із заарештованих десь 75-80% - це кримські татари", - додав він.

Окупація Криму

Окупація Криму Росією почалась в кінці лютого 2014 року, коли російські війська захопили стратегічні об'єкти на півострові, зокрема адміністративні будівлі, військові частини та аеропорти. 16 березня, під контролем окупантів, відбувся незаконний "референдум" про приєднання Криму до Росії, результати якого не були визнані Україною, Європейським Союзом, США та більшістю країн світу.

За словами радника президента США Дональда Трампа, Брайана Ланза, повернення Криму під український контроль вважається малоймовірним.