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Обществу Красного Креста Украины хотят разрешить передачу госимущества в аренду без аукциона

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют позволить передачу Обществу Красного Креста Украины государственного и коммунального имущества в аренду без аукциона. Комитет по вопросам экономического развития предоставил соответствующую рекомендацию по законопроекту №5061.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Закон предлагает предоставить право на передачу Обществу Красного Креста Украины и его местным организациям в аренду госимущества без проведения аукциона при условии сохранения и использования арендованных помещений для уставной деятельности общества.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде включить законопроект в повестку дня сессии и по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект №5061 принять за основу", - говорится в сообщении.

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