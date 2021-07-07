Обществу Красного Креста Украины хотят разрешить передачу госимущества в аренду без аукциона

Верховной раде рекомендуют позволить передачу Обществу Красного Креста Украины государственного и коммунального имущества в аренду без аукциона. Комитет по вопросам экономического развития предоставил соответствующую рекомендацию по законопроекту №5061.

Закон предлагает предоставить право на передачу Обществу Красного Креста Украины и его местным организациям в аренду госимущества без проведения аукциона при условии сохранения и использования арендованных помещений для уставной деятельности общества.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде включить законопроект в повестку дня сессии и по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект №5061 принять за основу", - говорится в сообщении.