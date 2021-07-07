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Товариству Червоного Хреста України хочуть дозволити передачу держмайна в оренду без аукціону

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують дозволити передачу Товариству Червоного Хреста України державного та комунального майна в оренду без аукціону. Комітет з питань економічного розвитку надав відповідну рекомендацію щодо законопроекту №5061.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Закон пропонує надати право на передачу Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям в оренду держмайна без проведення аукціону за умови збереження і використання орендованих приміщень для статутної діяльності товариства.

"Члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді включити законопроект до порядку денного сесії та за результатами розгляду у першому читанні законопроект №5061 прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

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