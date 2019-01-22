Общественный транспорт Люксембурга в следующем году станет бесплатным

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Эта инициатива является прежде всего социальной

В Люксембурге с 1 марта следующего года можно будет бесплатно ездить в автобусах, трамваях и железной дорогой (за исключением вагонов первого класса). Об этом заявил люксембургский министр мобильности Франсуа Бауш, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Министр отметил, что в дальнейшем можно будет купить билеты на поезда, поскольку в соседних странах проезд остается платным. По словам Бауша, эта инициатива является прежде всего социальной.

"Мы ожидаем значительного снижения цен. Сейчас мы проводим переговоры с железнодорожными компаниями соседних стран", - сказал министр, цитирует агентство dpa.

Издание пишет, что Люксембург станет первой страной в мире с абсолютно бесплатным проездом в общественном транспорте.

Напомним, летом 2018 года Эстония ввела бесплатный проезд на общественном транспорте в 11 из 15 регионах страны. Так власти страны хотят внести вклад в защиту окружающей среды. В частности, в Таллине рассчитывают, что бесплатные автобусы понижают частоту использования автомобилей гражданами страны.