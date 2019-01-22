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Громадський транспорт Люксембургу в наступному році стане безплатним

Новини » Суспільство    22.01.2019 - 00:38
Громадський транспорт Люксембургу в наступному році стане безплатним
Іллюстративне фото (facebook com ixbt)

Ця ініціатива є передусім соціальною

У Люксембурзі з 1 березня наступного року можна буде безкоштовно їздити в автобусах, трамваях та залізницею (за винятком вагонів першого класу). Про це заявив люксембурзький міністр мобільності Франсуа Бауш, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Міністр зазначив, що надалі можна буде купити квитки на потяги, оскільки у сусідніх країнах проїзд залишається платним. За словами Бауша, ця ініціатива є передусім соціальною.

"Ми очікуємо значного зниження цін. Зараз ми проводимо переговори із залізничними компаніями сусідніх країн", - сказав міністр, цитує агентство dpa.

Видання пише, що Люксембург стане першою країною в світі з абсолютно безкоштовним проїздом у громадському транспорті. 

Нагадаємо, влытку 2018 року Естонія ввела безкоштовний проїзд на громадському транспорті у 11 з 15 регіонів країни. Так влада країни хоче зробити внесок у захист навколишнього середовища. Зокрема, в Талліні розраховують, що безкоштовні автобуси знижуть частоту використання автомобілів громадянами країни.

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