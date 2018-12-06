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У Люксембурзі громадський транспорт стане повністю безкоштовним

Новини » Суспільство    06.12.2018 - 19:54
У Люксембурзі громадський транспорт стане повністю безкоштовним
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Плату за проїзд у транспорті Люксембургу припинять стягувати влітку 2019 року

Люксембург збирається стати першою державою, в якому громадський транспорт буде повністю безкоштовним. Нововведення почне діяти уже в 2019 році, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Наголошується, що проїзд буде безкоштовним для всіх видів пасажирів у всіх трамваях, автобусах і поїздах країни з наступного літа. Відомо, що зараз проїзд у Люксембурзі безкоштовний для мешканців держави у віці до 20 років, для всіх інших за дві години проїзду плата складає 2 євро.

Рішення повністю скасувати плату за проїзд не приймала ще жодна країна в світі. Таким чином Люксембург намагається вирішити проблему заторів у столиці і поліпшити екологічну обстановку.

Як зазначає The Guardian, проблема серйозних заторів виникає, зокрема, через жителів Франції, Німеччини та Бельгії, які щодня приїжджають в герцогство на роботу. Щодня це близько 200 тис. чоловік. Населення самого Люксембургу складає понад 600 тис. осіб, з них близько 400 тис. приїжджають на роботу до столиці, населення якої - майже 110 тис. жителів.

Нагадаємо, у Києві спеціалісти КП "Київпастранс" встановили на зупинках громадського транспорту столиці ще 100 електронних табло з системою GPS-руху.

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