Естонія ввела безкоштовний проїзд на автобусах

Це проект діє в 11 з 15 регіонів країни

Естонія ввела безкоштовний проїзд на громадському транспорті у 11 з 15 регіонів країни. Про це повідомляє DW.

Як наголошується, так влада країни хоче зробити внесок у захист навколишнього середовища. Зокрема, в Талліні розраховують, що безкоштовні автобуси знижуть частоту використання автомобілів громадянами країни.

"Тобто ми повинні знайти можливості переконати людей використовувати більш екологічні види пересування", - сказав міністр економіки та інфраструктури Естонії Кадрі Сімсон.

Також додається, що в Таллінні громадський транспорт став безкоштовним ще в 2013 році - але тільки для жителів міста. Бургомістр Таави Аас вважає програму успішною, незважаючи на зростання числа автомобілів за останні роки. За опитуваннями, близько половини пасажирів стали використовувати громадський транспорт частіше з тих пір, як він став безкоштовним.

На відміну від Талліна, громадським транспортом в 11 естонських повітах, у яких скасували плату за проїзд, можуть користуватися всі, незалежно від місця реєстрації, включаючи туристів. Цей проект фінансується з державного бюджету.

Нагадаємо, що в Києві з 14 липня разовий проїзд у метро та фунікулері, автобусах, тролейбусах, трамваях і міських електричках подорожчав до 8 гривень.