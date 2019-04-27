В Киеве продлят работу общественного транспорта в пасхальную ночь

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кроме того, 28 апреля общественный транспорт выйдет на маршруты на час раньше

В Киеве на Пасху весь городской пассажирский транспорт будет работать дольше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Сообщается, что киевский метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет работать на один час дольше, а 28 апреля метро откроется на час раньше.

Кроме того, предусмотрено продолжить работу наземного пассажирского транспорта в ночь с 27 апреля на 28 апреля на один час и начать работу 28 апреля на один час раньше. Тем самым будет организована перевозка пассажиров по маршрутам, которые проходят возле станций метро.

Также планируется увеличить количество транспорта, курсирующего возле мест проведения богослужений. А в самих мест богослужений во время празднования Пасхи ввести дополнительные остановки. В частности, дополнительно планируется привлечь 407 единиц подвижного состава, всего же будет работать 2265 единиц транспорта.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью последний поезд из центральных станций метро отправится около 1:15. На всех станциях дополнительный час добавляется к обычному времени работы каждой станции, что написаны на входе и в зале станции.

РБК-Украина писало, что погода в Украине на Пасху 28 апреля будет теплой, однако в некоторых областях пройдут дожди. В частности, в Киевской области ожидается влажная облачность.