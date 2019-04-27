ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві продовжать роботу громадського транспорту в пасхальну ніч

Новини » Суспільство    27.04.2019 - 09:44
У Києві продовжать роботу громадського транспорту в пасхальну ніч
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Крім того, 28 квітня громадський транспорт відкриється на годину раніше

У Києві на Великдень весь міський пасажирський транспорт працюватиме довше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Повідомляється, що київський метрополітен у ніч з 27 квітня на 28 квітня буде працювати на одну годину довше, а 28 квітня метро відкриється на одну годину раніше.

Крім того, передбачено продовжити роботу наземного пасажирського транспорту в ніч з 27 квітня на 28 квітня на одну годину і почати роботу 28 квітня на одну годину раніше. Тим самим буде організовано перевезення пасажирів маршрутами, які проходять біля станцій метро.

Також планується збільшити кількість транспорту, що курсує біля місць проведення богослужінь. А у самих місць богослужінь під час святкування Великодня ввести додаткові зупинки. Зокрема, додатково планується залучити 407 одиниць рухомого складу, всього ж буде працювати 2265 одиниць транспорту.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі останній поїзд з центральних станцій метро вирушить близько 1:15. На усіх станціях додаткова година додається до звичайного часу роботи кожної станції, що написані на вході і у залі станції. 

РБК-Україна писало, що погода в Україні на Великдень 28 квітня буде теплою, однак у деяких областях дощитиме. Зокрема у Київській області очікується волога хмарність. 

Синоптик розповіла про погоду на Великдень Наприкінці квітня - початку травня українці відпочиватимуть п'ять днів поспіль
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України КиївметроПасхатранспорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся