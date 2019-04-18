Общественный транспорт изменит маршруты из-за дебатов на "Олимпийском"

Завтра, 19 апреля, из-за проведения дебатов на НСК “Олимпийском” некоторый общественный транспорт в Киеве будет курсировать по измененным маршрутам. Об этом говорится в сообщении Facebook "Киевпастранса".

Отмечается, что 19 апреля с 12:00 и до завершения дебатов транспорт будет курсировать так:

троллейбусы №3 от Железнодорожного массива к ж/д вокзала "Южный";

троллейбусы№9 от аэропорта "Киев" к ж/д вокзала "Южный";

троллейбусы №12 от ст. м. "Васильковская" до ст.м. "Лыбедская";

троллейбусы №14 от Ботанического сада до ул. Новогоспистальной;

троллейбусы №15 от ст. м. Выдубичи до вул. Новогоспитальной;

троллейбусы № 40, 40к от Кадетского гая до вул. Волгоградской;

автобусы №5 в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до вул. Ямськой по действующей трассе, далее ул. Казимира Малевича – Короленковская – Тарасовская, далее по действующему маршруту;

автобусы №20 от ж/м Корчеватое до вул. Деловой;

автобусы №55 от Дарницкой площади до ул. Бассейной;

автобусы №69 от вул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской.

Ранее сообщалось, что завтра, 19 апреля, с 10:00 до 22:00 из-за проведения дебатов на НСК “Олимпийский” на прилегающих улицах будет действовать ограничения движения транспорта.

РБК-Украина писало, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского ожидается до 60 тысяч человек.