В общественный совет международных экспертов приглашены 15 организаций, - ВККСУ

В частности, приглашена Организации объединенных наций

В рамках процедуры конкурса в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) уже началась работа над созданием Общественного совета международных экспертов. Об этом отвечая на вопрос РБК-Украина сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ Сергей Козьяков.

По его словам, совет международных экспертов будет способствовать Высшей квалификационной комиссии судей устанавливать критерии добропорядочности и профессиональной этики у кандидатов в ВАКС.

"Подробности относительно того, кто будет, мы еще не знаем. Потому что надо будет принять решение. Мы во время подготовительных мероприятий направили через МИД, по перечню министерства, письма-приглашения в 14 международных организаций. 15-тое было направлено чуть позже. Эти письма обрабатываются. Пока нам никто не отказал. Но отказы могут быть по разным причинам. Пока мы ждем ответа", - сообщил Козьяков.

Отвечая на вопрос, председатель ВККСУ подтвердил, что приглашена Организация объединенных наций.

"ООН - да", - подтвердил Козьяков.

Он добавил, что в международный совет экспертов должны быть избраны 6 кандидатов. Предложения от международных организаций комиссия ожидает до 15 августа.

"Во время консультаций мы просто обратили внимание наших коллег от международных организаций, что мы создаем не правоохранительный орган, а суд. Кто это будет - мы не знаем", - отметил он.

Напомним, 2 августа ВККСУ объявила конкурс в Высший антикоррупционный суд. В ВАКС должны быть выбраны 39 судей.

Ранее председатель ВККСУ Сергей Козьяков сообщил, что о намерениях принимать участие в конкурсе в антикоррупционный суд заявили более полутысячи человек.

Председатель комиссии пояснил, что по состоянию на 31 июля, конкурс кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд еще не объявлен. Соответственно, прием документов от кандидатов еще не начат. А подача заявлений о намерениях участвовать - не имеет никаких юридических последствий.