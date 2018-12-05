Общественный совет добропорядочности выберут 17 декабря, - ВККСУ

Фото: Высшая квалификационная комиссия судей (facebook.com-vkksu)

Сборы начнутся в 10 часов

В понедельник, 17 декабря 2018 года, в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины состоится собрание представителей общественных объединений для назначения членов Общественного совета добропорядочности (ОСД). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ВККСУ.

Сборы начнутся в 10 часов. В частности, участие в собрании примут 12 общественных организаций.

Напомним, посольство США сообщало, что совместная работа Высшей квалификационной комиссии судей и общественного совета добродетели (ГРД) является обязательным условием успешной судебной реформы в Украине.

Добавим, что 25 марта Общественный совет добропорядочности прекратил участие в процессе квалификационной оценки судей. В ОСД отметили, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины менее чем за год намерена переаттестовать 6 тыс. судей, а 23 марта одна из коллегий за полтора часа провела собеседования с 9 судьями.

РБК-Украина писало, что ВККСУ в понедельник, 12 ноября, начала квалификационное оценивание для 566 кандидатов, участвующих во втором конкурсе на должности судей Верховного суда и 270 кандидатов, претендующих на должности судей Высшего антикоррупционного суда