Совет добропорядочности прекращает участие в переаттестации судей

ВККС обвинили в вытеснении общественности из процесса переаттестации судей

Общественный совет добропорядочности прекращает участие в процессе квалификационной оценки судей. Об этом говорится в сообщении на сайте совета.

В ОСД отметили, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины менее чем за год намерена переаттестовать 6 тыс. судей, а 23 марта одна из ее коллегий за полтора часа провела собеседования с 9 судьями.

"Это лишь подтверждает, что квалификационное тестирование - это конвейер…Как следствие, уже в "реформированных" судах окажутся и судьи Майдана, и судьи, которые часто посещают оккупированные территории…", - говорится в сообщении.

В заявлении также говорится о том, что ВККС изменениями в регламент оценки судей технически вытеснила Общественный совет добропорядочности из переаттестации судей.

"Чтобы власть, расхваливая достижения судебной реформы перед украинцами и международными организациями в очередной раз не использовала общественность, Общественный совет добропорядочности решил прекратить свое участие в квазипроцессе очистки судейского корпуса", - отметили в ОСД.

Напомним, в июле 2017 года США призывали проверить добропорядочность всех судей нового Верховного суда.