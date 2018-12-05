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Громадську раду доброчесності оберуть 17 грудня, - ВККСУ

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 21:25
Громадську раду доброчесності оберуть 17 грудня, - ВККСУ
Фото: Вища кваліфікаційна комісія суддів (facebook.com-vkksu)

Збори розпочнуться о 10 годині

У понеділок, 17 грудня 2018 року, у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відбудуться збори представників громадських об’єднань для призначення членів Громадської ради доброчесності (ГРД). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВККСУ.

Збори розпочнуться о 10 годині. Зокрема, участь у зборах візьмуть 12 громадських об'єднань.

Нагадаємо, посольство США повідомляло, що спільна робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів і громадської ради доброчесності (ГРД) є обов'язковою умовою успішної судової реформи в Україні.

Додамо, що 25 березня Громадська рада доброчесності припинила участь в процесі кваліфікаційної оцінки суддів. В ГРД відзначили, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України менш ніж за рік має намір переатестувати 6 тис. суддів, а 23 березня одна з її колегій за півтори години провела співбесіди з 9 суддями.

РБК-Україна писало, що ВККСУ у понеділок, 12 листопада, розпочала кваліфікаційне оцінювання для 566 кандидатів, котрі беруть участь у другому конкурсі на посади суддів Верховного суду та для 270 кандидатів, що претендують на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

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