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Громадська рада при Дніпровській міськраді провела підсумкове засідання

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Дніпро, Середа 16 лютого 2022 15:52
Громадська рада при Дніпровській міськраді провела підсумкове засідання Фото: громадська рада при Дніпровській міськраді провела підсумкове засідання (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 16 лютого, відбулося підсумкове засідання Громадської ради при Дніпровській міськраді у цьому складі. На ньому підбили підсумки роботи у 2021 році, та затвердили плани на 2022-й.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

На засідання завітав і міський голова Дніпра Борис Філатов, аби подякувати членам ради за плідну працю протягом цих років.

"Я дуже вдячний вам за роботу. Громадська рада у цьому складі змогла наділити цей дорадчий орган новим змістом", - сказав він.

У свою чергу голова Громадської ради при Дніпровській міській раді Геннадій Корбан розповів про важливі проекти, які були втілені.

"Було зроблено дуже багато в усіх напрямах. Можу виокремити роботу над доступністю міського простору для маломобільних груп населення: у лікарнях, школах, соціальних центрах. Наша мета - по всьому місту запровадити ці правила, які вже затверджені на законодавчому рівні. Також завдяки нашим зусиллям у Дніпрі стала доступна позашкільна освіта для дітей з інвалідністю. Крім того, чимало було зроблено й у соціальному напрямі: зокрема, завдяки співпраці профільного комітету Громадської ради та департаменту міськради у Дніпрі було відкрито кризову кімнату для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Найголовніше, що мешканці Дніпра задоволені нашою роботою", - відзвітував він.

На думку голови комітету з розвитку громади і місцевого самоврядування при Громадській раді Станіслава Жолудєва, результат роботи цього складу ради - приклад для всієї України, як можуть співпрацювати громадськість, влада та мешканці міста.

Тепер на Громадську раду чекають установчі збори, де буде затверджено новий склад консультативно-дорадчого органу.

Як повідомлялося, у Дніпрі буде створено міський Центр територіальної оборони. Це дозволить налагодити системну роботу органів оборони та безпеки міста, військової та цивільної влади.

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