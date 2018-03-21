Общественный бюджет является одним из основных инструментов сотрудничества власти с киевлянами, - КГГА

Городская власть постоянно работает над эффективными механизмами сотрудничества с общественностью для решения вопросов жизнедеятельности города. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время совещания по подведению итогов реализации в 2017 году проектов Общественного бюджета, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, одним из основных инструментов такого сотрудничества является Общественный бюджет.

"Практика прошлого года показала, что совместными усилиями с общественностью мы можем принимать эффективные решения на благо киевлян. Такое сотрудничество дает возможность учиться друг у друга, налаживать действенные механизмы сотрудничества, в том числе, контроля за расходованием бюджетных средств", – отметил Поворозник.

Он выразил надежду, что обе стороны учтут недоработки и ошибки, допущенные при реализации общественных проектов в прошлом году.

"Надеюсь на более эффективное сотрудничество и слаженность работы между городской властью и общественностью, ведь в этом году из бюджета города запланированы втрое большие затраты на реализацию общественных проектов, чем в прошлом году", – отметил Поворозник.

По его словам, в 2017 году на реализацию проектов Общественного бюджета было предусмотрено 50 млн грн. Всего было подано предложений для реализации 497 проектов.

Среди них больше всего внимания разработчики уделили следующим сферам: спорт, образование, культура и туризм и коммунальное хозяйство. После соответствующего отбора победителями были определены 62 проекты, из которых реализовано 57 на сумму 42,7 млн грн.

"Кроме общих показателей реализации проектов Общественного бюджета, по моему мнению, очень важным вопросом является обеспечение открытости, прозрачности отбора и реализации проектов и вопросы налаживания понятной, четкой коммуникации между участниками процесса", – отметил Поворозник.