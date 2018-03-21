Громадський бюджет є одним з основних інструментів співпраці влади з киянами, - КМДА

Міська влада постійно працює над розробкою ефективних механізмів співпраці з громадськістю для вирішення питань життєдіяльності міста. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час наради з підведення підсумків реалізації у 2017 році проектів Громадського бюджету, повідомляє прес-служба КМДА.

За його словами, одним із основних інструментів такої співпраці є Громадський бюджет.

"Практика минулого року показала, що спільними зусиллями з громадськістю ми можемо приймати ефективні рішення на благо киян. Така співпраця дає можливість учитись один у одного, налагоджувати дієві механізми співпраці, у тому числі, контролю за витрачанням бюджетних коштів", – зазначив Поворозник.

Він висловив надію, що обидві сторони врахують недоопрацювання та помилки, допущені при реалізації громадських проектів у минулому році.

"Сподіваюсь на більш ефективну співпрацю і налагодженість роботи між міською владою та громадськістю, адже цього року з бюджету міста заплановані втричі більші витрати на реалізацію громадських проектів, ніж у минулому році", – зауважив Поворозник.

За його словами, у 2017 році на реалізацію проектів Громадського бюджету було передбачено 50 млн грн. Загалом було подано пропозицій для реалізації 497 проектів. Серед них найбільше уваги розробники приділили наступним сферам: спорт, освіта, культура та туризм і комунальне господарство. Після відповідного відбору переможцями було визначено 62 проекти, із яких реалізовано 57 на суму 42,7 млн грн.

"Окрім загальних показників реалізації проектів Громадського бюджету, на мою думку, дуже важливим питанням є забезпечення відкритості, прозорості відбору та реалізації проектів і питання налагодження зрозумілої, чіткої комунікації між учасниками процесу", – наголосив Поворозник.