Общественные деятели призвали не возвращать Украину во времена Януковича

фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По их мнению, "позорное шоу", устроенное вокруг вручения подозрения Порошенко, ухудшает имидж страны в мире

Подозрение пятому президенту, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко не делает чести власти и возвращает страну во времена Януковича.

Об этом говорится в обращении к президенту Владимиру Зеленского от известных ученых, общественных деятелей и политических заключенных советского режима, которое опубликовал в Facebook Иосиф Зисельс.

В частности, они призывают президента прекратить политические преследования, а вместо этого направить усилия на консолидацию общества в противодействии российской агрессии.

"Обратиться с этим письмом нас побудили последние события, которые возвращают наше государство во времена Януковича. Произвол, выборочное правосудие, политические преследования после Революции Достоинства должны были навсегда покинуть Украину. Мы возмущены действиями ГБР и ОГПУ, которые возвращают эти отвратительные явления в украинскую действительность. Это - признаки формирования в Украине полицейского государства", - говорится в обращении.

По их мнению, "позорное шоу", устроенное вокруг вручения подозрения Порошенко, ухудшает имидж страны в мире.

"Такие действия дискредитируют саму правоохранительную систему, разрушают и без того невысокое доверие к ней. Обществу посылается опасный сигнал: "органам" закон не писан. А значит, завтра чьи-то права могут растоптать - было бы политический заказ. С прискорбием должны констатировать, что в Украину вернулись репрессии против политических оппонентов. Возмутительно, что основным объектом этих репрессий стал Петр Порошенко - человек, усилиями которого Украина смогла выстоять в противостоянии с Россией в самые тяжелые годы", - добавил общественные деятели.

В письме также отмечается, что обвинения президента за издание указа о кадровом назначении в Службу внешней разведки Украины выглядят крайне странно - ведь это его конституционные полномочия.

"Помимо прочего, это может поставить под сомнение любые кадровые решения, которые принимает как нынешний, так и будущие руководители государства. Это - опасный прецедент. Подчеркиваем: построить государство справедливости, выполнить обещания перед народом на "юридическом трэше" никому еще не удавалось. Как и не удастся спрятаться за ним от вопросов общества относительно неэффективной политики внутри страны и ослабления Украины на международной арене", - говорится в обращении.

Среди подписантов, в частности, бывший политзаключенный Иосиф Зисельс, чрезвычайный и полномочный посол Украины Юрий Щербак, руководитель Центра европейских гуманитарных исследований НаУКМА Константин Сигов, участник инициативной группы "Первого декабря" и узник совести т.н. "ДНР" Игорь Козловский, Евгений Быстрицкий, философ, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", министр образования и науки Украины (2014-2016) Сергей Квит, бывший политзаключенный Николай Горбаль и другие.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.

В то же время, депутат Европейского парламента, литовский политик Пятрас Ауштрявичюс предостерег руководство Украины от политического преследования пятого президента Петра Порошенко.

Также была обнародовано специальное заявление представителей Европарламента, которые призывали власть в Украине придерживаться принципов верховенства права и европейских ценностей, и добавили, что дело Порошенко будет под пристальным наблюдением институции.

Ранее экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал подозрение пятому президенту Петру Порошенко, которое была подготовлена следователями Государственного бюро расследований, юридическим "трэшем".

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Автор: РБК-Украина