Общественные деятели призвали бизнес поддержать борьбу с коррупцией в Украине

Борьба с коррупцией - долг каждого человека, особенно это касается представителей бизнеса. Провести эффективную антикоррупционную политику можно только совместными усилиями государства, бизнеса и общественности.

Об этом заявила бизнесвумен Людмила Русалина во время первого Всеукраинского антикоррупционного форума в Киеве.

"Хочу пожелать, чтобы коррупции в нашей стране становилось все меньше и меньше, потому что именно так нужно двигаться вперед к европейскому уровню жизни. Я - не исключение, когда я столкнулась с коррупцией, мне помогла поддержка медиасообщества, общественности. Именно благодаря этому моя история стала громкой, и дала силы бороться", - подчеркнула она.

По словам Русалиной, подобные мероприятия воплощают в себе готовность людей со всей страны эффективно выступать против коррупции во всех ее проявлениях.

"Такие собрания общественного объединения “Стоп коррупции” становятся уже традиционными. На них приезжают люди со всей Украины. Сегодня отделения этой организации есть во всех регионах нашей страны и я считаю это полезным и для нашего государства, и для бизнеса, и для общественности, и для каждого человека. Ведь прежде всего борьба с коррупцией - это обязанность каждого человека в нашей стране. Замечательно, что есть так много неравнодушных людей, которые просто на общественных началах присоединяются к этому движению", - подчеркнула общественный деятель.

Напомним, ранее в Киеве состоялся всеукраинский антикоррупционный форум, посвященный международному Дню борьбы с коррупцией. Туда съехались представители подразделений ГО "Стоп коррупции", руководители организации, политики и эксперты.