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Громадські діячі закликали бізнес підтримати боротьбу з корупцією в Україні

Автор: РБК-Україна

Боротьба з корупцією - обов’язок кожної людини, особливо це стосується представників бізнесу. Провести ефективну антикорупційну політику можна тільки спільними зусиллями держави, бізнесу та громадськості.

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Про це заявила бізнесвумен Людмила Русаліна під час першого Всеукраїнського антикорупційного форуму у Києві.

"Хочу побажати, щоб корупції в нашій країні ставало все менше і менше, тому що саме так потрібно рухатися вперед до європейського рівня життя. Я - не виняток, коли я зіткнулася з корупцією, мені допомогла підтримка медіаспільноти, громадськості. Саме завдяки цьому моя історія стала гучною, і дала сили боротись", - наголосила вона.

За словами Русаліної, подібні заходи втілюють у собі готовність людей з усієї країни ефективно виступати проти корупції в усіх її проявах.

"Такі збори громадського об’єднання “Стоп корупції” стають вже традиційними. На них приїжджають люди з усієї України. Сьогодні осередки цієї організації є в усіх регіонах нашої країни і я вважаю це корисним і для нашої держави, і для бізнесу, і для громадськості, і для кожної людини. Адже насамперед боротьба з корупцією - це обов’язок кожної людини в нашій країні. Чудово, що є так багато небайдужих людей, які просто на громадських засадах приєднуються до цього руху", - підкреслила громадська діячка.

Нагадаємо, раніше у Києві відбувся всеукраїнський антикорупційний форум, присвячений міжнародному Дню боротьби з корупцією. Туди з’їхались представники відокремлених підрозділів ГО "Стоп корупції", керівники організації, політики та експерти.

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