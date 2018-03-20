Сумма субсидий на оплату ЖКХ за январь-февраль составила 352,1 млн гривен

В январе-феврале 2018 года общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, составила 352,1 млн гривен, что на 1 284 млн гривен ниже показателя в соответствующем периоде 2017 года. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины (Госстат).

"Сумма субсидий, назначенных домохозяйствам в январе-феврале 2018 г. составила 352,1 млн грн (в городских поселениях - 239,0 млн грн, в сельской местности - 113,1 млн грн), в соответствующем периоде 2017 г. - 1636,1 млн грн (в городских поселениях - 1058,5 млн грн, в сельской местности - 577,6 млн грн)", - сообщает Госстат.

Всего за этот период за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг обратилось 396,2 тыс. домохозяйств, что в 2,2 раза меньше, чем в январе-феврале 2017г.

322,4 тыс. домохозяйств были назначены субсидии.

Фото: Госстат

Указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке страны.

Напомним, 14 марта Кабинет министров Украины утвердил положение о едином государственном реестре получателей субсидий.