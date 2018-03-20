Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Сумма субсидий на оплату ЖКХ за январь-февраль составила 352,1 млн гривен

НовостиЭкономика    20.03.2018 - 21:14
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Это на 1 284 млн гривен ниже показателя в соответствующем периоде 2017 года

В январе-феврале 2018 года общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, составила 352,1 млн гривен, что на 1 284 млн гривен ниже показателя в соответствующем периоде 2017 года. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины (Госстат).

"Сумма субсидий, назначенных домохозяйствам в январе-феврале 2018 г. составила 352,1 млн грн (в городских поселениях - 239,0 млн грн, в сельской местности - 113,1 млн грн), в соответствующем периоде 2017 г. - 1636,1 млн грн (в городских поселениях - 1058,5 млн грн, в сельской местности - 577,6 млн грн)", - сообщает Госстат.

Всего за этот период за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг обратилось 396,2 тыс. домохозяйств, что в 2,2 раза меньше, чем в январе-феврале 2017г.

322,4 тыс. домохозяйств были назначены субсидии.

Фото: Госстат

Указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке страны.

Напомним, 14 марта Кабинет министров Украины утвердил положение о едином государственном реестре получателей субсидий.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Розенко рассказал, когда минималка повысится до 4100 гривен Кабмин на следующей неделе урегулирует вопрос расчетов по субсидиям и льготам
Теги: Государственная служба статистики, субсидии
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top