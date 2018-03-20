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Сума субсидій на оплату житлокомпослуг за січень-лютий становила 352,1 млн гривень

НовиниЕкономіка    20.03.2018 - 21:14
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

Це на 1 284 млн гривень нижче за показник у відповідному періоді 2017 року

У січні-лютому 2018 року загальна сума субсидій, призначених для компенсації витрат сімей на оплату житлово-комунальних послуг в Україні, становила 352,1 млн гривень, що на 1 284 млн гривень нижче за показник у відповідному періоді 2017 року. Про це йдеться у експрес-випуску Державної служби статистики України (Держстат).

"Сума субсидій, призначених домогосподарствам у січні-лютому 2018 р. становила
352,1 млн.грн (у міських поселеннях - 239,0 млн грн, у сільській місцевості - 113,1 млн.грн), у відповідному періоді 2017 р. - 1636,1 млн грн (у міських поселеннях - 1058,5 млн.грн, у сільській місцевості - 577,6 млн грн)", - повідомляє Держстат.

Усього за цей період за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг звернулось 396,2 тис. домогосподарств, що у 2,2 рази менше, ніж у січні-лютому 2017р.

322,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії.

Фото: Держстат

Зазначені показники наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму та Севастополя і частини зони проведення антитерористичної операції на сході країни.

Нагадаємо, 14 березня Кабінет міністрів України затвердив положення про єдиний державний реєстр одержувачів субсидій.

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Теги: Державна служба статистики, субсідії
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