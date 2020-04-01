Без обсервации возвращение в Украину будет невозможным, - Зеленский

Возвращение украинцев из-за границы без прохождения обязательной обсервации в течение 2 недель будет невозможным из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы государства, сейчас власти работают над обеспечением украинцев местами для прохождения обязательной 14-дневной обсервации по возвращению из-за границы.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации украинцев, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращение в Украину будет невозможным", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что из отеля "Казацкий" бежали десятки людей, которые должны были пройти обязательную 14-дневную обсервацию после возвращения из Бали. Сейчас правоохранители устанавливают точное количество беглецов. Нарушителям грозит 17 тысяч гривен штрафа.

Как писало РБК-Украина, украинцам на обсервации будут делать ПЦР-тесты на коронавирус. Проверять граждан будут на пятый-шестой день обсервации. Если результаты покажут отрицательный результат, их отпустят на самоизоляцию домой.