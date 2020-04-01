Без обсервації повернення в Україну буде неможливим, - Зеленський

Повернення українців з-за кордону без проходження обов'язкової обсервації впродовж 2 тижнів буде неможливим через загрозу поширення коронавірусу. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави держави, зараз влада працює над забезпеченням українців місцями для проходження обов'язкової 14-денної обсервації після повернення з-за кордону.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити місця для обов'язкової обсервації українців, які повертаються з-за кордону. Без неї повернення до України буде неможливим", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з готелю "Козацький" втекли десятки людей, які повинні були пройти обов'язкову 14-денну обсервацію після повернення з Балі. Зараз правоохоронці встановлюють точну кількість втікачів. Порушникам загрожує 17 тисяч гривень штрафу.

Як писало РБК-Україна, українцям на обсервації будуть робити ПЛР-тести на коронавірус. Перевіряти громадян будуть на п'ятий-шостий день обсервації. Якщо результати покажуть негативний результат, їх відпустять на самоізоляцію додому.