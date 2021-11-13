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Обсерватория Hubble показала формирование новой звезды

Автор: Сергей Пышкин

Телескоп Hubble, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, сфотографировал части отражательной туманности IC 2631. Она расположена в созвездии Хамелеон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Туманность IC 2631 содержит протозорю (объект находится на промежуточном этапе звездной эволюции - от стадии газопылевого облака, до самой звезды). Со временем она соберет достаточно веществ, чтобы начать ядерный синтез для дальнейшего излучения собственной энергии и света.

Фото: обсерватория Hubble показала формирование новой звезды (nasa.gov)

Отмечается, что астрономы наблюдали за туманностью при поиске дисков из газа и пыли, которые расположены рядом с молодыми звездами. Такие диски могут образовывать целые планеты.

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