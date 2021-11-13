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Обсерваторія Hubble показала формування нової зірки

Автор: Сергій Пишкін

Телескоп Hubble, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору, сфотографував частини відбивної туманності IC 2631. Вона розташована у сузір'ї Хамелеон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Туманність IC 2631 містить протозорю (об’єкт що перебуває на проміжному етапі зоряної еволюції - від стадії газопилової хмари до власне самої зірки). Згодом вона збере достатньо речовин, аби розпочати ядерний синтез для подальшого випромінювання власної енергії та світла.

Фото: обсерваторія Hubble показала формування нової зірки (nasa.gov)

Зазначається, що астрономи спостерігали за туманністю під час пошуку дисків з газу й пилу, які розташовані поруч з молодими зірками. Такі диски можуть утворювати цілі планети.

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