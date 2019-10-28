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В обсерваторії ДСНС виявили перевищення радіаційного фону

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 20:54
В обсерваторії ДСНС виявили перевищення радіаційного фону
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Перевищення рівня радіаційного випромінювання ззовні будівлі немає

В Україні під час перевірки замірів радіаційного фону виявили підвищений рівень радіаційного випромінювання в будівлі геофізичної обсерваторії Державної служби України з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр державної служби.

Зазначається, що виявлено підвищений рівень радіаційного випромінювання в будівлі фізико-хімічної лабораторії центральної геофізичної обсерваторії ДСНС України, яка розташована за адресою м. Київ проспект Науки, 39.

"28 жовтня 2019 року о 13:20 в ході проведення радіаційної розвідки підтверджено наявність перевищення рівня радіаційного випромінювання всередині окремого приміщення будівлі лабораторії. Перевищення рівня радіаційного випромінювання ззовні будівлі немає. Загрози персоналу об’єкту та навколишньому середовищу немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області в одному з ангарів виявили джерело радіації. Під час проведення планового контролю на державному науково-виробничому підприємстві міста Південний СБУ виявила небезпечну знахідку: в одному з виробничих приміщень зберігалися предмети, які є джерелом іонізуючого випромінювання.

Як повідомляло РБК-Україна, в Росію вивезуть 12 тис. тонн уранових відходів із Німеччини. Компанія Urenco в 2019 році відновила транспортування в Росію уранових "хвостів"(побічного продукту збагачення урану при виробництві палива для атомних електростанцій) з німецької уранозбагачувальної фабрики в Гронау.

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