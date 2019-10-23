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В Россию вывезут 12 тыс. тонн урановых отходов из Германии

Новости » Общество    23.10.2019 - 22:01
В Россию вывезут 12 тыс. тонн урановых отходов из Германии
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Радиоактивные отходы планируют вывезти в период с 2019 до 2022 год

Компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых "хвостов"(побочного продукта обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций) с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Greenpeace.

Отмечается, что всего за период с 2019 до 2022 года планируется отправить в РФ 12 тыс. тонн. Процесс этот начался в мае. За полгода на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральску Свердловской области с ФРГ уже успели отправить 6 поездов, то есть около 3,6 тыс. тонн радиоактивных отходов.

В Greenpeace отмечают, что сегодня в РФ уже находится около 1 млн тонн урановых отходов, которые характеризуются особенно высоким уровнем радиоактивности и токсичности.

В то ж время в Росатоме опровергают сообщения Greenpeace.

Ранее в России подтвердили, что после взрыва на полигоне ВМФ РФ в Северодвинске радиоактивный фон кратковременно повышался из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.

Позже норвежские сейсмологи сообщили о двух взрывах во Сєверодвинском 8 августа и заявили, что зафиксировали выбросы радиации.

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