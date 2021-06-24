В ОБСЄ заявили про погіршення ситуації з безпекою на сході України

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау заявила про погіршення ситуації з безпекою на Донбасі. За її словами, дії бойовиків не дають змоги спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ ефективно виконувати свій мандат.

Про це повідомляється на сайті СММ ОБСЄ.

"Протягом останніх тижнів СММ ОБСЄ спостерігала погіршення безпекової ситуації на ділянках розведення сил і засобів. Місія продовжує фіксувати використання важких озброєнь, розміщених з порушенням лінії відводу",- сказала вона

Крім того, досі існують систематичні обмеження та перешкоджання вільному пересуванню СММ ОБСЄ, а також атаки на її безпілотні літальні апарати. Це не дозволяє СММ ефективно виконувати свій мандат.

Як зазначила представник ОБСЄ, конкретні заходи, які могли б покращити ситуацію безпеки, узгодити не вдалося. Спроба просунутися в обговоренні питання розмінування також не увінчалася успіхом.

Вона також підкреслила, що в роботі політичної групи вже досить давно не вдається знайти конструктивного підходу і виконати доручення ТКГ із розробки плану дій щодо виконання Мінських угод.

Відомо, що учасники гуманітарної робочої групи провели детальне обговорення питання обміну утримуваних з огляду на конфлікт осіб.

Також було розглянуте питання щодо відкриття нових пунктів пропуску в районі Золотого і Щастя Луганської області.

Зокрема, обговорення були зосереджені і на водопостачанні, пенсійних виплатах, правах власності та екології.