В ОБСЕ заявили о трехкратном росте числа нарушений "режима тишины" на Донбассе

"Ситуация с безопасностью на востоке Украины не улучшается, и проблемы становятся все острее", - отметил Чевик.

Он подчеркнул, что нарушение режима прекращения огня, лишения, с которыми сталкиваются мирные граждане, и ограничение свободы передвижения СММ стали более серьезными.

"Миссия отметила трехкратное увеличение количества нарушений режима прекращения огня. Боевые действия происходили в большем количестве мест вдоль линии соприкосновения, и наблюдается заметный рост использования более смертоносных и разрушительных видов оружия, а вместе с ними и большего ущерба гражданской инфраструктуре", - заявил главный наблюдатель СММ ОБСЕ в Украине.

Чевик обратил внимание, что в период с 21 марта по 6 июня миссия зафиксировала 25 жертв среди гражданского населения. Он добавил, что почти 75% этих потерь произошли из-за мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов. Представитель ОБСЕ заявил, что сторонам необходимо "срочно добиться прогресса в выполнении обязательств, связанных с противоминной деятельностью".

Главный наблюдатель СММ добавил, что свобода передвижения гражданских по-прежнему жестко ограничивается через линию соприкосновения, и призвал открыть все соответствующие блокпосты, в том числе новые в Золотом и Счастье.

Чевик призвал стороны вернуться к конструктивному подходу как на местах, так и в Рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.