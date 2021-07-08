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Сотни взрывов и обстрелы на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала почти полтысячи нарушений

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Украина, Четверг 08 июля 2021 03:41
Сотни взрывов и обстрелы на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала почти полтысячи нарушений Фото: ОБСЕ зафиксировала 464 нарушения на Донбассе (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 464 нарушения прекращения огня на Донбассе. Больше всего их произошло в луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 7 июля.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 328 нарушений режима прекращения огня, включая 161 взрыв. Из них 1 разрыв боеприпаса и 160 взрывов неопределенного происхождения.

Отмечается, что большинство нарушений произошли к югу и северу от Попасной, а также вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое.

Только в Попасной слышали 144 взрыва неопределенного происхождения, при этом часть из них - за пределами участка разведения в районе Золотого. Также в Попасной 15 раз гремели крупнокалиберные пулеметы и были слышны выстрелы из стрелкового и другого (неопределенного) оружия.

В Золотом слышали 15 выстрелов из стрелкового оружия, взрывы и вспышки за пределами участка разведения.

В Донецкой области зафиксировали 136 нарушений режима прекращения огня, в
том числе 7 взрывов (1 разрыв боеприпаса и 6 взрывов неопределенного
происхождения).

Большинство нарушений произошли в районе Донецкой фильтровальной станции и возле Широкино.

Напомним, боевики на Донбассе используют просроченные российские боеприпасы. Речь идет о осколочно-фугасных снарядах типа ЗОФ49, которые оккупанты выпускают в сторону украинских позиций.

Ранее сообщалось, что боевики стягивают технику в населенные пункты Донбасса.

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