В ОБСЄ заявили про трикратне збільшення числа порушень "режиму тиші" на Донбасі

"Ситуація з безпекою на сході України не покращується, і проблеми стають все гостріше", - зазначив Чевік.

Він підкреслив, що порушення режиму припинення вогню, позбавлення, з якими стикаються мирні громадяни, і обмеження свободи пересування СММ стали більш серйозними.

"Місія відзначила трикратне збільшення кількості порушень режиму припинення вогню. Бойові дії відбувалися у більшій кількості місць уздовж лінії зіткнення, і спостерігається помітне зростання використання більш смертоносних і руйнівних видів зброї, а разом з ними і більшого збитку цивільній інфраструктурі", - заявив головний спостерігач СММ ОБСЄ в Україні.

Чевік звернув увагу, що в період з 21 березня по 6 червня місія зафіксувала 25 жертв серед цивільного населення. Він додав, що майже 75% цих втрат відбулися через міни, боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети. Представник ОБСЄ заявив, що сторонам необхідно "терміново домогтися прогресу у виконанні зобов'язань, пов'язаних з протимінною діяльністю".

Головний спостерігач СММ додав, що свобода пересування цивільних як і раніше жорстко обмежується через лінію зіткнення, і закликав відкрити всі відповідні блокпости, в тому числі нові в Золотому і Щасті.

Чевік закликав сторони повернутися до конструктивного підходу як на місцях, так і в Робочій групі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи.