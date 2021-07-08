В ОБСЕ заявили о растущем числе нарушений "режима тишины" на Донбассе за две недели

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау заявила, что в течение последних двух недель наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Также ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил.

"В течение последних двух недель наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня. Повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их", - указано в сообщении.

СММ ОБСЕ обращает внимание на ограничение свободы передвижения и умышленные повреждения технических средств и оборудования для наблюдения.

"Вынуждена констатировать, что стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня", - заявила Грау.