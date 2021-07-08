В ОБСЕ заявили о растущем числе нарушений "режима тишины" на Донбассе за две недели

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау заявила, что в течение последних двух недель наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Также ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.
"В течение последних двух недель наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня. Повышается общее число нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи их", - указано в сообщении.
СММ ОБСЕ обращает внимание на ограничение свободы передвижения и умышленные повреждения технических средств и оборудования для наблюдения.
"Вынуждена констатировать, что стороны пока не продемонстрировали готовности к устранению зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня", - заявила Грау.
Напомним, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала 464 нарушения прекращения огня на Донбассе. Больше всего их произошло в Луганской области.
Как писало РБК-Украина, боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 6 раз за прошедшие сутки, 7 июля. В результате один боец получил ранение.