В ОБСЄ заявили про зростаюче число порушень "режиму тиші" на Донбасі за два тижні

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау заявила, що протягом останніх двох тижнів спостерігається зростаюче число порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Також погіршується ситуація безпеки на ділянках розведення сил.

"Протягом останніх двох тижнів спостерігається зростаюче число порушень режиму припинення вогню. Підвищується загальна кількість порушень і погіршується ситуація безпеки на ділянках розведення сил і засобів та поблизу їх", - зазначено в повідомленні.

СММ ОБСЄ звертає увагу на обмеження свободи пересування і навмисні пошкодження технічних засобів і обладнання для спостереження.

"Змушена констатувати, що сторони поки не продемонстрували готовності до усунення зафіксованих СММ порушень режиму припинення вогню", - заявила Грау.