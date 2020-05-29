ОБСЕ заявила о возобновлении позиций боевиков возле Петровского

Российские оккупационные силы проводят восстановление прежних позиций на участке разведения сил возле Петровского. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в этом районе земляные и строительные работы.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает "Укринформ".

По его словам, Россия продолжает подрывать согласованные в Париже меры по стабилизации ситуации безопасности на Донбассе, а без их невозможно перейти ко второму этапу - к мерам по реализации политических положений минских договоренностей.

"Обеспечение полного и всеобъемлющего прекращения огня остается критическим для выполнения согласованных выводов Парижского саммита в Нормандском формате, которые Россия продолжает не выполнять. Вместо создания новых участков разведения сил, она прибегает к возвращению сил: СММ заметила земляные и строительные работы на прежних позициях российских вооруженных формирований на участке разведения в Петровском", - заявил Цимбалюк.

Напомним, 26 мая СММ ОБСЕ зафиксировала размещение 10 танков со стороны боевиков в Донецкой области с нарушением Минских договоренностей.

Ранее РБК-Украина писало, что СММ ОБСЕ сообщила о 9 жертвах среди мирного населения в результате обстрелов на Донбассе в период с 4 по 17 мая.