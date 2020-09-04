В ОБСЄ зафіксували понад 900 порушень з початку перемир'я на Донбасі

Фото: спостерігачі ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ з початку перемир'я на Донбасі зафіксувала 908 порушень режиму припинення вогню. Серед них 152 вибухи

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Також були зафіксовані 741 черга і постріли, 2 невизначених боєприпаси і 13 освітлювальних ракет.

"Починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала цілому 908 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Крім цього 1 вересня спостерігачі з допомогою безпілотника виявили поблизу зруйнованого аеропорту "Донецьк" на непідконтрольної території 23 протитанкові міни, які належали бойовикам.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 вересня, по всій лінії зіткнення зберігався режим "тиші", бойових втрат і поранення серед українських військових не було.

Також повідомлялося про одного загиблого військовослужбовця в результаті пожеж в Луганській області, ще дві людини з опіками різного ступеня тяжкості госпіталізовані.

Як повідомляло РБК-Україна, штаб ООС звинуватив бойовиків в причетності до пожеж на Донбасі.