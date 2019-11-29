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ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму "тиші" в Донецькій області

Новини » Надзвичайні події     29.11.2019 - 04:14
ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму "тиші" в Донецькій області
Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

За добу зафіксовано 220 вибухів

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Наголошується, що спостерігачі зафіксували більше вибухів (близько 220) порівняно з попереднім звітним періодом (190 вибухів). Майже половина порушень режиму припинення вогню зафіксована в районах на північ від Широкиного (підконтрольний уряду), поблизу Світлодарська (підконтрольний уряду), а також поблизу населеного пункту Зализне (підконтрольний уряду).

У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши при цьому більше вибухів (62), порівняно з попереднім звітним періодом (приблизно 30 вибухів).

Більшість порушень режиму припинення вогню, у тому числі більшість вибухів, зафіксовано в районах на схід і південь від Попасній (підконтрольна уряду).

Раніше повідомлялося, що на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) з початку доби, 28 листопада, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

РБК-Україна писало, що після опівночі, протягом 40 хвилин, за напрямком від Доломітного бойовики обстрілювали Новолуганское, застосовуючи ручні протитанкові гранатомети і стрілецьке озброєння.

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