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ОБСЄ зафіксувала зменшення вдвічі кількості вибухів в Донецькій області

Новини » Суспільство     17.11.2019 - 00:48
ОБСЄ зафіксувала зменшення вдвічі кількості вибухів в Донецькій області
Ілюстративне фото (OSCE/Yevhen Maloletka)

Кількість порушень в Луганській області зменшилася більш ніж утричі

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області зафіксували приблизно 175 вибухів, що менше більше ніж удвічі порівняно з попереднім звітним періодом (близько 390 вибухів).

Більшість порушень режиму припинення вогню, у тому числі 68 вибухів невизначеного походження, зафіксовано в південному напрямку від Світлодарська (підконтрольний уряду), а також у східному і південному напрямках від Гнутово (підконтрольний уряду).

У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (всі 16 - вибухи), порівняно з попереднім звітним періодом (приблизно 60 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах північно-схід, сходу-південно-схід і південь від Попасній (підконтрольний уряду), в тому числі 5 вибухів поряд з ділянкою розведення в районі Золоте (підконтрольний уряду).

Раніше в штабі операції Об'єднаних сил (ООС) відзвітували про ситуації на ділянках розведення сил і засобів на Донбасі.

РБК-Україна писало, що на Донбасі в суботу бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

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