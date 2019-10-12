ОБСЕ зафиксировала уменьшение вдвое количества взрывов в Донецкой области

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, в течение суток 9 октября наблюдатели зафиксировали около 70 взрывов в Донецкой области. За предыдущий день их было вдвое больше - около 140.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу и северо-востоку от Широкиного (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка), на восток от Майорская (подконтрольный правительству, 45 км на северо-восток от Донецка), а также на юг и юго-восток от Пищевика (подконтрольный правительству, 84 км на юг от Донецка).

В то же время, в Луганской области Миссия наоборот констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (22), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (12 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, зафиксировано в районах на запад и западно-юго-западу от Кадиевки (бывший Стаханов; неподконтролен правительству, 50 км на запад от Луганска), на юго-восток от Золотого (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска) и на юго-восток от Попасной (подконтрольный правительству, 59 км на запад от Луганска).

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ во время наблюдений на Донбассе зафиксировала более 500 взрывов в течение суток.

С начала текущих суток, 11 октября, на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.