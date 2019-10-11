ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

Новости » Происшествия    11.10.2019 - 19:46
На Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате обстрелов украинские военные не пострадали

С начала текущих суток, 11 октября, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела, а именно неподалеку Талаковки, вблизи Новотроицкого, неподалеку Славного и вблизи Водяного.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки, 10 октября, на Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня 27 раз. В результате обстрелов погиб один украинский военный.

Кроме того, в Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова погиб раненый на Донбассе украинский военный. Он был ранен в районе проведения ООС 8 октября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 15 октября Трехсторонняя контактная группа в Минске определит возможности для разведения сил конфликта на Донбассе. Вопрос разведения сил будет вынесен на обсуждение из-за того, что стороны не смогли самостоятельно договориться о процессе.

Тезис о "гражданской войне" на Донбассе поддерживают 15% украинцев В больнице Днепра умер раненый на Донбассе военный
Новости Украины ООСДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь