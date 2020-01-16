ОБСЕ зафиксировала уменьшение нарушений режима "тишины" на Донбассе

На Донбассе Специальная мониторинговая мисия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала меньше взрывов (около 25 по сравнению с приблизительно 150 соответственно). Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе большинство взрывов, зафиксировано в районах к юго-востоку, югу и юго-западу от Светлодарска.

В Луганской области Миссия зафиксировала меньше взрывов (около 115), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 130 взрывов). Почти половину нарушений режима прекращения огня, включая большинство взрывов, зафиксировано в районах к западу от населенного пункта Сентяновка.

Ранее с начала текущих суток, 15 января, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб.

Напомним, 14 января вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военных получили ранения.