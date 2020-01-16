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ОБСЄ зафіксувала зменшення порушень режиму "тиші" на Донбасі

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Також зменшилася кількість вибухів

На Донбасі Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала менше вибухів (близько 25 у порівнянні з приблизно 150 відповідно). Більшість порушень режиму припинення вогню, у тому числі більшість вибухів, зафіксовано в районах на південний схід, південь і південний захід від Світлодарська.

У Луганській області Місія зафіксувала менше вибухів (близько 115), у порівнянні з попереднім звітним періодом (приблизно 130 вибухів). Майже половину порушень режиму припинення вогню, включаючи більшість вибухів, зафіксовано в районах на захід від населеного пункту Сентянівка.

Раніше з початку поточної доби, 15 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовослужбовець загинув.

Нагадаємо, 14 січня збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українських військових отримали поранення.

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