ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества взрывов на Донбассе почти вдвое

В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Отмечается, что наблюдатели зафиксировали уменьшение взрывов до 122, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (206 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на северо-восток от Марьинки (подконтрольная правительству). Еще примерно 90 взрывов в районах к северо-северо-западу от неподконтрольного правительству Донецка и южного востока от Светлодарска (подконтрольный правительству).

В то же время, в Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (49), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (1 взрыв). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на юго-восток от Попасной (подконтрольная правительству) и в районах на восточно-северо-восточнее Сентяновки.

Напомним, на Донбассе 17 октября ранены двое украинских военных. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве потерпел ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один военный во время выполнения инженерных работ получил взрывную травму.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе возрастает интенсивность минометных обстрелов.