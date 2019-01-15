Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ работать в одном из поселков Луганской области

Фото: миссия ОБСЕ (kmu.gov.ua)

Вооруженные формирования РФ и их наемники продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ на Донбассе

Боевики на Донбассе запретили наблюдателям Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) работать в районе поселка Вознесеновка Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 14 января, 13 января на железнодорожной станции Красная могила у Вознесеновки наблюдатели Миссии зафиксировали более 60 грузовых вагонов, в том числе 12 цистерн для перевозки горючего. Кроме того, СММ ОБСЕ также зафиксировала 60 вагонов с углем, которые двигались в направлении границы с Российской Федерацией.

Два боевика вооруженных формирований РФ на железнодорожной станции Красная могила без объяснений причин приказали патрулю СММ немедленно покинуть железнодорожную станцию ​​и указанный район.

Напомним, ранее украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщала, что вооруженные формирования РФ и их наемники продолжают грубо нарушать договоренности, предусмотренные Минскими договоренностями об отводе тяжелого вооружения. В частности, 11 января на юго-западе от Луганска вблизи Хрустального наблюдатели зафиксировали сосредоточение 22 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".