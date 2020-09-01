ОБСЕ зафиксировала свыше 800 нарушений на Донбассе от начала нового перемирия

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 829 нарушений от начала всеобъемлющего перемирия на Донбассе 27 июля. Зафиксировали 148 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса, что пролетели, 12 осветительных ракет и 667 очередей и выстрелов.

Об этом говорится в отчете Миссии ОБСЕ.

В частности, в период с вечера 28 до вечера 29 августа СММ зафиксировала 42 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области.

С вечера 29 до вечера 30 августа Миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, по данным ООС, на Донбассе 31 августа зафиксированы 2 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Также 30 августа на Донбассе военнослужащие зафиксировали два обстрела со стороны боевиков.

Отметим, что с 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим работы.

Добавим, что недавно боевики разблокировали работу КПВВ "Новотроицкое".